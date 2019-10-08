مفاجأة.. تورط الرباعة سارة سمير في تعاطي المنشطات

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رفع الأثقال

المصريون

المنشطات

سارة سمير

اكتشفت المنظمة الدولية للمنشطات «الوادا»، 5 حالات منشطات جديدة لرباعين مصريين شاركوا في بطولة الألعاب الإفريقية التي أقيمت مؤخرًا بالمغرب، وجاء في مقدمتهم سارة سمير، صاحبة الميدالية البرونزية فى أوليمبياد ريو دى جانيرو.

وأبُلغ رئيس اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، بشكل رسمي، بثبوت 5 حالات منشطات جديدة وهم، سارة سمير البطلة الأوليمبية، وسمر حبشي وسلمى فرج ومصطفى منصور وعبد الرحمن السيد.

وجاء الخبر كالصاعقة على الرياضة المصرية بصفة عامة والاتحاد المصري لرفع الأثقال بصفة خاصة لما سيترتب عليه من وضع الاتحاد على القائمة السوداء فى الاتحاد الدولى، خاصة أن مصر تم إيقافها عامين لاكتشاف 7 حالات منشطات فى 2017 فى بطولة إفريقيا للناشئين.

وفى السياق ذاته من المنتظر أن تقوم إدارة دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب سحب 15 ميدالية حققها الرباعون الخمسة بعد ثبوتهم تعاطى المنشطات.

يذكر أن اتحاد رفع الاثقال صدر قرار ببطلانه وحصل أصحاب الدعوى على الصيغة التنفيذية للتنفيذ بالقوة الجبرية، وهو ما لم تستجب له وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية.


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