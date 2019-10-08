» بالفيديو.. لاعبو منتخب تونس يسرقون الأحذية

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تونس

سرقة

المصريون

أحذية

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه عدد من لاعبي منتخب تونس للميني فوت وهم  يسرقون أحذية رياضية تبلغ قيمتها آلاف الدولارات.

ونشرت قناة «7 NEWS » الأسترالية هذا الفيديو خلال نشرة أخبار، ويظهر التقرير المصوّر ملاحظة أفراد الأمن لعملية السرقة وحجز المسروقات قبل مغادرتهم المحل.

وتساءلت القناة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «لماذا لم يقم أعوان الأمن بتطبيق القانون ومحاسبة المذنبين خاصة أن عملية السرقة موّثقة».

وأكد صاحب المحل للقناة الاسترالية أن أشخاصا يرتدون سترات تحمل اسم تونس وشعار منتخب كرة القدم المصغرة قاموا بسرقة 9 أحذية بقيمة 2500 دينار.

وقال لاعبو المنتخب التونسي بأنهم كانوا بصدد تجربة الأحذية قبل اقتنائها لتتم مواجهتهم بالشريط المسجل الذي يثبت حادث السرقة، فردوا بأن المدرب هو الذي سيتولى السداد عوضًا عنهم.

يذكر أن المنتخب التونسي أنهى اليوم الثلاثاء مشاركته في “مونديال الميني فوت” الذي تحتضنه أستراليا من 1 إلى 11 أكتوبر الحالي بعد أن انهزم بنتيجة عريضة أمام المنتخب المكسيكي في ثُمن النهائي استقرت على سُباعية نظيفة.

 

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