ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

08 أكتوبر 2019 - 09:25 م

شهدت أسعار الدولار، أمام الجنيه، استقرارًا ملحوظًا خلال ختام التعاملات اليوم الثلاثاء .

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري سجل 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع، في حين بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.27 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

جاء هذا بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك قناة السويس 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

جاء هذا بينما سجلت العملة الأمريكية 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع في بنك مصر.