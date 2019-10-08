» رسميًا.. «كاف» يُحدد موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون

08 أكتوبر 2019 - 09:30 م

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا، بشأن إعادة مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد "كاف" أن بعد اجتماع لجنة الأندية، تقرر إعادة إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون يوم الخميس 24 أكتوبر في الساعة الثامنة مساء في القاهرة.

وشدد "كاف" في خطابه، أنه منح الزمالك مهلة حتى يوم 12 أكتوبر الجاري من أجل تحديد الملعب النهائي للمباراة.

وأشار بيان "كاف" الى أن الاتحاد الأفريقي، سوف يتحمل جميع نفقات سفر وإقامة فريق جينيراسيون وأي مسؤول له صلة بالمباراة.

وتناول البيان، أن اللجنة التأديبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، سوف تقوم بإجراء مزيد من المراجعات حول القضية.

ومن المقرر أن ينتقل الفريق الخاسر من مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت لدور الـ32 "ب" لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث ستقام مباراته الأولى في 30 أكتوبر 2019 والمباراة الثانية في 5 نوفمبر 2019.



