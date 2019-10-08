  • الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:23 م
بحث متقدم
أرشيفية

مهنية واجتماعية.. مطالب بـ «أعياد جديدة» هل تستجيب الحكومة؟

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

مديرة المدرسة مع أوياء الأمور

فلوس المصريين.. حلال لـ«الدروس» حرام على «المدارس»

المهندس المصري

هكذا تورط المهندس المصري في قضية قادته للإعدام في السعودية

جمال عيد

جمال عيد: لهذا السبب.. لن أترحم على طلعت زكريا

رئيس الوزراء

غدًا.. بيان حكومي هام في البرلمان بشأن سد النهضة

علم إثيوبيا

وثيقة تكشف تحركًا إثيوبيًا ضد السودان

الملك سلمان

أحدهما يخص مصر.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

سارة سمير

مفاجأة.. تورط الرباعة سارة سمير في تعاطي المنشطات

الشرطة الكويتية

اعتقال وزير كويتي سابق بتهمة«مخلة بالشرف»

رسميًا.. «كاف» يُحدد موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. جينيراسيون السنغالي يرفض إعادة مباراة الزمالك

#

موعد إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

#

إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

#

مفاجأة.. «كاف» يهدد بتأجيل لقاء القمة

المصريون

الزمالك

جينيراسيون

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا، بشأن إعادة مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد "كاف" أن بعد اجتماع لجنة الأندية، تقرر إعادة إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون يوم الخميس  24 أكتوبر في الساعة الثامنة مساء في القاهرة.

وشدد "كاف" في خطابه، أنه منح الزمالك مهلة حتى يوم 12 أكتوبر الجاري من أجل تحديد الملعب النهائي للمباراة.

وأشار بيان "كاف" الى أن الاتحاد الأفريقي، سوف يتحمل جميع نفقات سفر وإقامة فريق جينيراسيون وأي مسؤول له صلة بالمباراة.

وتناول البيان، أن اللجنة التأديبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، سوف تقوم بإجراء مزيد من المراجعات حول القضية.

ومن المقرر أن ينتقل الفريق الخاسر من مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت لدور الـ32 "ب" لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث ستقام مباراته الأولى في 30 أكتوبر 2019 والمباراة الثانية في 5 نوفمبر 2019.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. «كاف» يُحدد موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون
» "إهمال أم ماذا"؟ كواليس وفاة طالب الصيدلة بجامعة الأزهر
» بالفيديو.. لاعبو منتخب تونس يسرقون الأحذية
» اعتقال وزير كويتي سابق بتهمة«مخلة بالشرف»
» بالصور.. تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة بتسوانا
» «ترامب» يتراجع بشأن تصريحاته ضد تركيا
» حجم إصابة «صلاح» وموعد عودته للملاعب
» الداخلية توقف ضابطًا لنشره عبارات مسيئة للمحامين
» طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة تونس والكاميرون
» الإمارات تحث العرب على التصدي لتركيا
» بعد قرار «الكاف».. الزمالك يُهدد بالانسحاب من الدوري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:35 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف