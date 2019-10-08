رد ناري لأحمد موسى على الشامتين في وفاة «طلعت زكريا»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تنظيم جماعة الإخوان يشمت في وفاة الفنان طلعت زكريا، وبعض الممولين من الخارج، وبعض العملاء.

وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن شماتة هؤلاء جاءت بسبب أن الفنان الراحل كان له رأيًا في ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أنهم يزعمون تأييدهم لحرية الرأي والتعبير، ولكنهم يحجرون على الآخرين في التعبير عن آرائهم.

وتابع :«ملايين الناس لهم رأي في يناير وأنا واحد منهم.. ماحنا شفنا الدمار اللي جيه من وراها.. دي ضيعت البلد».

وقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مساء اليوم، في تصريحات صحفية، إن تشييع جثمان الفنان الراحل طلعت زكريا، سيتم غدا من مسجد العمري بالعطارين بالإسكندرية، حيث سيتم دفن الفقيد الراحل في الإسكندرية.

وأضاف زكي أن موعد العزاء سيكون بعد غد الخميس في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب.