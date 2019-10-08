مجلس الأمن القومي الروسي يبحث الوضع شمال شرقي سوريا

08 أكتوبر 2019 - 10:10 م

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي، الوضع في شمال شرقي سوريا.



وأصدر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بيانا الثلاثاء، تطرق خلاله إلى اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي برئاسة بوتين.



وقال بيسكوف، إن "المشاركين في الاجتماع بحثوا بالتفصيل الوضع في سوريا على خلفية التصعيد بشمال شرقي البلاد".



وأشار إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حول بدء عمل اللجنة الدستورية السورية.