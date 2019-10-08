» تراجع إنتاج "أوبك" لأدنى مستوى في 16 عاما

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الثلاثاء، إن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) من الخام تراجع إلى نحو 28.2 مليون برميل يوميًا في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2003.
وأوضحت الإدارة في بيان، أن إنتاج "أوبك" في الشهر الماضي، تراجع 1.6 مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق عليه، نتيجة اضطرابات الإمدادات في السعودية.
وفي 14 من الشهر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لـ"أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.
الهجمات، دفعت إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 50 بالمئة من إنتاج "أرامكو"، إضافة إلى ملياري قدم مكعبة من الغاز المصاحب، قبل ان يتم استئناف الانتاج في 17 من الشهر ذاته.
والسعودية، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، بمتوسط 11.3 مليون برميل يوميا، وأكبر مصدِّر له بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا.
وعلى أساس سنوي سنوي، هبط إنتاج أوبك في الشهر الماضي، بمقدار 4 ملايين برميل يوميا مقارنة بنفس الشهر في 2018، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وتتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط إنتاج أوبك السنوي من النفط الخام 29.8 مليون برميل يوميا في 2019 ، بانخفاض 2.1 مليون برميل يوميا عن 2018 ، و 29.6 مليون برميل يوميا في 2020.
من ناحية أخرى ، قالت الإدارة إن متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 11.8 مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز الماضي، بانخفاض 300 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق عليه.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 12.3 مليون برميل يوميا في 2019 ، بزيادة 1.3 مليون عن مستوى 2018 ، وأن يرتفع بمقدار 900 ألف برميل يوميا إلى 13.2 مليون برميل يوميا في 2020. -

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