طوق أمني لقوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية

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فرضت إسرائيل، الثلاثاء، طوقًا أمنيًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بمناسبة حلول "عيد الغفران" اليهودي.
وقالت السلطات الإسرائيلية إن المعابر التي تصل الضفة الغربية وقطاع غزة مع إسرائيل أُغلقت من بعد ظهر الثلاثاء حتى مساء الأربعاء، مع السماح بعبور الحالات الإنسانية فقط، بحسب قناة "كان" التلفزيونية الرسمية.
وتحتفل إسرائيل منذ غروب شمس الثلاثاء بصوم الغفران أو "يوم كيبور" باللغة العبرية، ويستمر حتى غروب شمس الأربعاء.
وتتجمد خلال "يوم كيبور" الحياة في إسرائيل بشكل كامل، حيث تُعطل جميع الدوائر والمؤسسات والخدمات العامة، كما تُعطل تمامًا كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
وتوافد عشرات الآلاف من اليهود، ليلة الإثنين، نحو ساحة حائط البراق في مدينة القدس المحتلة (حائط المبكى بالتسمية اليهودية)، لأداء طقوس وصلوات الغفران، التي استمرت حتى فجر الثلاثاء، برئاسة كبار الحاخامات.
واقتحم نحو 300 مستوطن إسرائيلي، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، في ظل مرافقة أمنية إسرائيلية، حيث أدوا صلوات وطقوس تلمودية.
بينما منعت الشرطة الإسرائيلية المصلين المسلمين وحراس دائرة الأوقاف الإسلامية من الاقتراب من المستوطنين.
وعادة ما تتكثف الاقتحامات خلال فترات الأعياد اليهودية، عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.
وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالأردن والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات، لكن الشرطة الاسرائيلية لم تستجب. -

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