  • الأربعاء 09 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:30 ص
بحث متقدم
سيد عبد الحفيظ

تعليق ناري لـ"عبد الحفيظ" على مطالب تأجيل مباراة القمة

تجمع مواطنين أمام مدخل مخبز للحصول على العيش

"التموين" تكشف معلومة هامة عن رغيف العيش المدعم

إياد نصار

تعليق ناري لإياد نصار على دوره في "الممر"

شاب غريق

فتاة وخطيبها يسقطان من أعلى كوبري الجامعة بسبب "السيلفي"

قرار الكونجرس الأمريكي

مطالبات باجتماع سري في الكونغرس لبحث هذا الأمر الهام

أرشيفية

مهنية واجتماعية.. مطالب بـ «أعياد جديدة» هل تستجيب الحكومة؟

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

مديرة المدرسة مع أوياء الأمور

فلوس المصريين.. حلال لـ«الدروس» حرام على «المدارس»

المهندس المصري

هكذا تورط المهندس المصري في قضية قادته للإعدام في السعودية

جمال عيد

جمال عيد: لهذا السبب.. لن أترحم على طلعت زكريا

"كاف" يعلن تصنيف فرق دور المجموعات لدوري الأبطال

الرياضة

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. «كاف» يدعو الزمالك لحضور قرعة دوري الأبطال

#

«كاف» يُحدد موعد قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية

#

«كين» يقود هجوم توتنهام أمام أولمبياكوس

#

كاف يختار 3 لاعبين مصريين فى التشكيل المثالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الثلاثاء، تصنيف الفرق الـ 16 المشاركة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتقام القرعة غدًا الأربعاء في أحد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة.
وشهد التصنيف تواجد الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي في التصنيف الثاني حيث من المنتظر إقامة مباراة الإياب لدور الـ 32 بينهما في 24 أكتوبر / تشرين الأول الجاري بالقاهرة.
وكان "كاف" قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء إعادة لقاء الزمالك مع جينيراسيون فوت، وكان الفريق السنغالي قد انسحب من مباراته أمام الزمالك بعد أن قام "كاف" بنقل المباراة من بتروسبورت إلى ملعب برج العرب وتأخيرها لمدة 24 ساعة.
وبرر الفريق السنغالي وقتها موقفه بأن خطاب "كاف" وصله قبل الموعد الأول للمباراة بيوم واحد فقط وهي فترة غير كافية للوصول إلى الإسكندرية وأداء تدريبات هناك.
وجاء التصنيف كالتالي:
التصنيف الأول: الترجي التونسي (حامل اللقب) – الوداد المغربي – الأهلي المصري – مازيمبي الكونغولي.
التصنيف الثاني: النجم الساحلي التونسي – الرجاء المغربي – ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – (الزمالك أو جينيراسيون فوت).
التصنيف الثالث: اتحاد العاصمة الجزائري – الهلال السوداني – زيسكو الزامبي – فيتا كلوب الكنغولي.
التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري – بلاتينيوم بطل زيمبابوي – بريميرو دو أوغوستو الأنغولي – بيترو دي لواندا الأنغولي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل تعرض طفلة للتنمر بالمدرسة بسبب والدها "البواب"
» خبير يكشف الدور الصاعقة المصرية قبل حرب أكتوبر
» شريف عرفة: فيلم "الممر" مغامرة كنت أتمني تقديمها منذ 30 عاماً
» "كاف" يعلن تصنيف فرق دور المجموعات لدوري الأبطال
» وثيقة تكشف تحركًا إثيوبيًا ضد السودان
» أحدهما يخص مصر.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة
» تراجع إنتاج "أوبك" لأدنى مستوى في 16 عاما
» مفاجأة.. تورط الرباعة سارة سمير في تعاطي المنشطات
» "داخلية" غزة تكشف حقيقة اعتقال موظفي السلطة الفلسطينية
» رسميًا.. «كاف» يُحدد موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون
» "إهمال أم ماذا"؟ كواليس وفاة طالب الصيدلة بجامعة الأزهر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:35 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف