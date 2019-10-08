» "كاف" يعلن تصنيف فرق دور المجموعات لدوري الأبطال

08 أكتوبر 2019 - 11:00 م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الثلاثاء، تصنيف الفرق الـ 16 المشاركة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وتقام القرعة غدًا الأربعاء في أحد الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة.

وشهد التصنيف تواجد الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي في التصنيف الثاني حيث من المنتظر إقامة مباراة الإياب لدور الـ 32 بينهما في 24 أكتوبر / تشرين الأول الجاري بالقاهرة.

وكان "كاف" قد أعلن في وقت سابق الثلاثاء إعادة لقاء الزمالك مع جينيراسيون فوت، وكان الفريق السنغالي قد انسحب من مباراته أمام الزمالك بعد أن قام "كاف" بنقل المباراة من بتروسبورت إلى ملعب برج العرب وتأخيرها لمدة 24 ساعة.

وبرر الفريق السنغالي وقتها موقفه بأن خطاب "كاف" وصله قبل الموعد الأول للمباراة بيوم واحد فقط وهي فترة غير كافية للوصول إلى الإسكندرية وأداء تدريبات هناك.

وجاء التصنيف كالتالي:

التصنيف الأول: الترجي التونسي (حامل اللقب) – الوداد المغربي – الأهلي المصري – مازيمبي الكونغولي.

التصنيف الثاني: النجم الساحلي التونسي – الرجاء المغربي – ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي – (الزمالك أو جينيراسيون فوت).

التصنيف الثالث: اتحاد العاصمة الجزائري – الهلال السوداني – زيسكو الزامبي – فيتا كلوب الكنغولي.