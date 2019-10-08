مطالبات باجتماع سري في الكونغرس لبحث هذا الأمر الهام

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دعا السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والديمقراطي كريس كونز، إلى عقد اجتماع سري في الكونغرس، لبحث قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من شمال سوريا.
وقال مراسل الأناضول، إن غراهام، وكونز، طالبا بذلك عبر رسالة وجهاها، الثلاثاء، إلى كل من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل، وزعيم الديمقراطيين في نفس المجلس، كريس كونز.
وذكرت الرسالة، أن كلا من الديمقراطيين والجمهوريين "منفعلين جراء قرار الانسحاب من شمال سوريا، قبيل تنظيم تركيا لعملية عسكرية في المنطقة".
وأوضحت أن القرار سيكون له "نتائج جدية على المصالح الاستراتيجية الأمريكية، وأنه يقوي تركيا، وروسيا، وإيران، بينما يقلل التأثير الأمريكي في المنطقة"، حسب زعم الرسالة.
وفي حين وصفت الرسالة منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية بـ"شركائنا الأكراد"، طالبت بحضور كل من وزيري الدفاع، والخارجية الأمريكيين، وممثلين عن الاستخبارات، في الاجتماع السري المزمع عقده قريبا، بحضور جميع أعضاء المجلس.
وفي وقت سابق، أعلن ترامب، انسحاب 50 جنديا أمريكيا من المنطقة التي من المحتمل أن تنفذ فيها تركيا عملية عسكرية شمالي سوريا.
يأتي ذلك في ظل استمرار إرسال التعزيزات العسكرية التركية نحو الحدود السورية، بعد إصدار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد الإرهابيين في شرق الفرات شمالي سوريا. -

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