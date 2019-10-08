» شريف عرفة: فيلم "الممر" مغامرة كنت أتمني تقديمها منذ 30 عاماً

08 أكتوبر 2019 - 11:50 م

قال المخرج الكبير شريف عرفة مخرج فيلم الممر إن التحضير للفيلم، استمر على مدى عامين، مشيرًا إلى أنه كلما زادت العناصر المستخدمة في العمل، كلما زاد التأكد من جاهزية كل شيء للعمل.



وأضاف "عرفة"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن "الممر" كان مغامرة لأن ثقافة المشاهد المصري غير معتاد على الفيلم الحربي، مؤكدًا انه كان يتمنى إخراج فيلم "مثل" الممر" منذ أكثر من 30 عامًا.



وأوضح "عرفة"، إن إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة كانت لديها رغبة في المساعدة بإنتاج فيلم يُشبه "الممر"، مؤكدًا أن الجيش المصري لا يحتاج إلى مجاملة، ونحن من أفضل جيوش العالم.



ولفت "عرفة" إلى أن "الممر" به 90 دقيقة "جرافيك"، موضحًا أن الفيلم شارك فيه ما يقرب من 700 شخص، وأنه حاول تقديم "قصة" الممر" بشكل إنساني، مؤكدًا أن تصنيفه كفيلم حربي فقط تصنيف غير دقيق.









