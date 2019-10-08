فتاة وخطيبها يسقطان من أعلى كوبري الجامعة بسبب "السيلفي"

08 أكتوبر 2019 - 10:00 م

علقت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، على واقعة مصرع فتاة وخطيبها أثناء التقاطهما صورة سيلفي أعلى كوبري جامعة القاهرة بمنطقة مصر القديمة، حيث ذكرت أن هناك نوع من أنواع الشغف والهوس بالميديا والتقاط الصور السيلفي، ولكن هناك في نفس الوقت عدم تقدير للمواقف وعدم توقع التصرفات، ونوع من أنواع الهمجية في التصرف.



وأضافت "منصور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أنه يجب على الإنسان أن يكون لديه قدرة من الحكمة وتقدير للمواقف، وكذلك تقليل استخدام الموبيل والهوس به لأنه حالة من حالات الإدمان، كون الإدمان ناتج عن التعود على شيء ولا يستطيع الشخص الاستغناء عنه، مثل إدمان الموبيل أو إدمان الصور.

