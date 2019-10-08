» خبير يكشف الدور الصاعقة المصرية قبل حرب أكتوبر

08 أكتوبر 2019 - 10:20 م

قال اللواء مصطفى كامل، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إنه بالرغم من نكسة 1967م القاسية، إلا أن الصاعقة المصرية كان لها دور عظيم فيها.



وأوضح «كامل»، خلال لقاءه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الكتيبة 43 صاعقة بقيادة الرائد أركان حرب سيد الشرقاوي، نجحت في إيقاف العدو بمنطقة رأس العش، لافتًا إلى أن العدو كان بإمكانه الوصول إلى القاهرة في حال نجح في القضاء على كتيبة الصاعقة تلك، والتي استبسلت في إيقاف العدو في بورفؤاد أيضًا.

