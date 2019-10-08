تعليق ناري لإياد نصار على دوره في "الممر"

08 أكتوبر 2019 - 11:40 م

أكد الفنان إياد نصار أنه سعيد بردة الفعل على فيلم الممر من وقت العرض الخاص للفيلم مؤكدا أن الشخصية التي قدمها تركت اُثرا على الجمهور وترك حالة من السخط والغضب حتى زوجته بعدت عنى خلال العرض الخاص.



وأضاف الفنان إياد نصار - خلال استضافته ببرنامج «كل يوم» عبر فضائية on e - أن حالة التفاعل مع الفيلم والشخصيات خاصة مع جيل الشباب كانت رائعة، مؤكدا على أن الشخصية بالنسبة إليه كانت صعبة لأنه دائما يعطي مبررات للشخصية التي يؤديها.



ولفت إلى أنه من أصول فلسطينية ومازال يتذكر «مفتاح» بيت جده والأرض اللي تم اغتصابها، معربا عن استيائه من الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والشعوب العربية.



وأوضح أن الإعلام الإسرائيلي غاضب من نتائج عرض فيلم «الممر»، لأنه يفضح صورة إسرائيل الحقيقية.