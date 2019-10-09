"التموين" تكشف معلومة هامة عن رغيف العيش المدعم

09 أكتوبر 2019 - 12:23 ص

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر، و64 مليون مواطن يستفيدون من بطاقة السلع الغذائية، ومعدل استفادة المصريين من التموين 67%، ونصيب المواطن من الدعم 50 جنيها في السلع التموينية و75 جنيها في الخبز.



وقال "عشماوي" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، إن رغيف الخبز يباع للمواطن بـ 5 قروش ويكلف الدولة بشكل نهائي 60 قرشا، وبالتالي المواطن الواحد مدعوما بـ 55 قرشا في الرغيف الواحد.

