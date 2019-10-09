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تعليق ناري لـ"عبد الحفيظ" على مطالب تأجيل مباراة القمة

الرياضة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

المصريون ووكالات

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أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يوجد أي مبرر لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.
وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد حددت يوم 19 أكتوبر الجاري، موعدا لإقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في إطار منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز، فيما طالب رئيس الزمالك اليوم مسئولي اتحاد الكرة بتأجيل اللقاء لموعد آخر نظرا لانشغال الفريق بخوض مباراة جينيراسيون السنغالي.
وقال سيد عبد الحفيظ - في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الثلاثاء - إن النادي الأهلي يرفض تماما فكرة تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك، موضحا أن ناديه لم يتلق أي إخطار بهذا الأمر من اتحاد الكرة.
وأضاف عبد الحفيظ: "لا يوجد أي مبرر لطرح فكرة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، اللقاء سبق وتحدد له يوم 19 أكتوبر، أي بفارق خمسة أيام عن الموعد الجديد لمباراة الزمالك والفريق السنغالي، وهي فترة جيدة جدا بين المباراتين، خاصة أن مباراة جينيراسيون ستقام بالقاهرة أيضا".
وأوضح مدير الكرة بالأهلي، أن اتحاد الكرة كان قد حدد من قبل ثلاثة أيام فقط بين كل مباراة محلية وأخرى إفريقية للفرق التي تشارك في البطولات القارية، وذلك عندما تقام المباراة الإفريقية داخل مصر، وهو ما ينطبق على حالة الزمالك بخصوص مباراتيه أمام الأهلي ثم أمام الفريق السنغالي.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد قرر اليوم، إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور ال-32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم 24 أكتوبر الجاري بالقاهرة.

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