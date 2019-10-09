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حسام البدري: هذه رسالتي للجمهور المصري

الرياضة

حسام البدري
حسام البدري

المصريون ـ متابعات

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أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن جميع اللاعبين يمتلكون روح ورغبة لتحقيق الإنجازات مع المنتخب في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن النواحي الشخصية العامل الأول في اختياراته للاعبي الفراعنة.
وأكد البدري في تصريحات مع قناة "تايم سبورت"، أنه سعيد بروح اللاعبين بعد أول تدريب، حيث لمس التركيز العالي من اللاعبين ورغبتهم في تقديم شيء لمنتخب مصر وهناك التزام والتفاف حول الهدف.
 
وقال البدري: "تلقيت 4 عروض من ضمنهم عرضين خارج مصر ولكني كنت أشعر أني قريب من تدريب منتخب مصر"، مؤكداً مهمة تدريب المنتخب مسؤولية كبيرة للغاية وفي نفس التوقيت كمدرب لا تستطيع تحديد الزمن لقيادته على العكس من الأندية.
 
وأشاد البدري بأداء أحمد فتحي لاعب الأهلي، مضيفا: "من خلال مشواري مع الكرة، يحتاج الفريق لعدة أشياء، من الناحية الفنية فتحي قادر على العطاء، بعض اللاعبين يكون وجودهم إيجابي لكن أرجوا من البعض عدم الانتقاد".
 
وأوضح البدري ، أن هناك انتقادات من البعض بسبب عدم ضم بعض اللاعبين لقائمة المنتخب، مؤكداً أن هناك استبعادات جاءت لأسباب مختلفة منها إصابة أحمد الشناوي حارس بيراميدز، وكذلك رمضان صبحي ومصطفى محمد بسبب التواجد مع المنتخب الأوليمبي.
 
ووجه البدري رسالة لجمهور مصر، قائلا: " الجماهير تعي جيدا كلمة منتخب مصر والوقوف خلفه، ومتأكد من دعمه، وخطوة بخطوة سيكون معنا ويشاركنا في أهدافنا ويمنحنا الثقة، فهم الوقود لكل شيء".


ويستعد المنتخب الوطني خلال المعسكر الحالي للفراعنة قبل مباراة بتسوانا الودية والمقررة يوم 14 من أكتوبر الجاري.

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