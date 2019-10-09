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وكيل "النواب": هناك تغيير وزاري مرتقب بلا شك

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النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

المصريون ـ متابعات

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قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن جلسة إلقاء رئيس الوزراء بيان الحكومة أمام البرلمان اليوم، تعد جلسة تاريخية، حيث تحدث رئيس الحكومة عن المعدلات، والإنجازات التي حققتها الحكومة، واصفا كلمة رئيس الوزراء أمام البرلمان بـ كشف حساب.
وأشار "وهدان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم طالبوا الحكومة ضرورة أن يشعر المواطن بالتحسن في الأحوال المعيشية، كما أنهم يروا أن قطاعات الصحة والتعليم من أكثر القطاعات التي يجب أن تعيد الحكومة النظر بها.
وأوضح أن هناك 3،5 مليون مستفيد من برنامج تكافل وكرامة، ولكن وزارة التضامن قطعت المعاش بشكل عشوائي وغير منطقي، مما أسفر عن فقدان الثقة بين المواطن والحكومة، منوها بأن المعايير التي وضعتها وزارة التموين لحذف غير المستحقيين لابد من مراجعتها.
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن هناك إهمال كبير للفلاح المصري في هذه الوزارة، متابعا: "أنه بالتأكيد وبلا شك سيكون هناك تعديل وزاري.. وده سنة الحياة".
لفت "وهدان"، إلى أن مجلس النواب أنجز ما يزيد عن 550 قانون، ومن ثم لابد من تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ تلك القوانين، حيث أن القوانين التي لن تنفذ ستكون بلا قيمة، مؤكدا أن هذا المجلس هو تمثيلا لمصر.


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