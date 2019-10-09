طلعت زكريا يروي خلافه مع عادل إمام: قالي "أنا كبير يا طلعت"

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طلعت زكريا
طلعت زكريا

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طلعت زكريا

توفي أمس الفنان طلعت زكريا عن عمر يناهز 58 سنة بعد صراع مع المرض.

وقال "زكريا" في لقاء سابق أنه لن يعمل مع الفنان عادل إمام مرة أخرى قائلا: "عادل إمام لا غبار عليه كسوبر ستار ونجم نجوم الوطن العربي لكن حين شاركت معه في مسلسل العراف فوجئت بأنه يتم تحجيم دوري وتم وضع بعض التحفظات حتى لا تخرج طاقتي الفنية كاملة".

وأضاف: "كرسي النجومية من الصعب هزه ولكن بعض النجوم يشعرون بأن هناك من يهز الكرسي من أسفلهم .. وأنا لم أفعل هذا .. وضعت لازمة معينة للشخصية التي كنت أؤديها لكن عادل إمام رفض أن أكرر تلك اللازمة".

وبعدها زار عادل إمام طلعت زكريا في كواليس فيلم "حليمو أسطورة الشواطيء" وقالي : "أنا كبير يا طلعت" .. وأنا محسيتش بنفسي لما شوفته وقولتله آنا آسف .. قالي "أنا كبير يا طلعت والكبير مبيزعلش".

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