الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة طلعت زكريا

09 أكتوبر 2019 - 06:28 ص

كشفت الفنانة نهال عنبر - عضو نقابة المهن التمثيلية - عن الأسباب الحقيقية لوفاة الفنان الراحل طلعت زكريا.



وقالت نهال في تصريحات صحفية إن سبب الوفاة الحقيقي هو "التهاب رئوي" مفاجيء تعرض له الراحل.



وأضافت: "تم نقل طلعت زكريا للمستشفى قبل أسبوع مصابا بالتهاب رئوي حاد لكن بدأت حالته الصحية تتدهور ارتبكت أجهزة الجسم ومن ضمنها الكبد والكلى" حسب "مصراوي".



وتعرض طلعت زكريا لوعكة صحية مفاجئة وتوفي على إثرها عن عمر يناهز 59 سنة.



