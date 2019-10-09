أصعب ما طلبه الطبيب من أبناء طلعت زكريا في مرضه

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الراحل طلعت زكريا
الراحل طلعت زكريا

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طلعت زكريا

كشف الفنان الراحل طلعت زكريا عن تجربته مع المرض الذي تعرضه له عام 2007 بعد دخوله في غيبوبة تامة لمدة أسابيع.

وقال "زكريا" في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" : "كنت خايف أموت خلال مرضي عشان ولادي .. الدكتور كان كل شوية يقولهم اطلعوا احضنوا بابا وبوسوه عشان ممكن يتوفى في أي لحظة .. ودا كان حمل عليهم ".

وأضاف: "كنت ببص لولادي وأنا بموت كنت تعبان ومفيش حد غيري في حياتهم ".

وتوفي الفنان طلعت زكريا أمس عن عمر يناهز 59 سنة.

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