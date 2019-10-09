» رد ناري من رانيا فريد شوقي على تصريحات مرتضى منصور

09 أكتوبر 2019 - 08:08 ص

ردت الفنانة رانيا فريد شوقي على الهجوم الكاسح الذي تعرض له الفنان نبيل الحلفاوي من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.



بدأت المشكلة حين سخر "الحلفاوي" من تعادل "الزمالك" مع "إف سي مصر" وتعادل "بيراميدز" مع طلائع الجيش ، قائلا في تغريدة: "وبعدين بقى ؟ .. من أولها كدا؟ .. طب نستورد منافسين ولا ايه؟".



وشن "منصور" هجوما على "الحلفاوي" واصفًا إياه بـ"الكومبارس" وهو الأمر الذي صنع حالة من التعاطف مع الأخير.



حيث قالت الفنانة رانيا فريد شوقي في تغريدة: "أستاذنا الكبير نبيل الحلفاوي الاحترام والأخلاق والأدب والموهبة والسيرة الطيبة والثقافة والتواضع والفن الأصيل الهادف ، حقك علينا ، معلش الإعلام مبقاش إعلام بقى عيان لا رقيب ولا حسيب والنقابة عاملة ودن من طين و ودن من عجين .. إحنا آسفين لحضرتك الكبير كبير مهما حصل".



