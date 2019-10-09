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شوبير يواصل رسائله لـ"تركي آل الشيخ" .. فماذا قال؟

الرياضة

شوبير
شوبير

أحمد عادل شعبان

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السعودية

الخطيب

تركي آل الشيخ

واصل الإعلامي أحمد شوبير ، رسائله إلى المستشار تركي آل الشيخ - مالك نادي ألميريا - بسبب محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وأشاد "شوبير" من جديد بتركي آل الشيخ بعد توجيه رسالة إلى "الخطيب" متمنيا فيها الشفاء له.

وقال "آل الشيخ" في فيديو له: ""لسة عارف موضوع الكابتن الخطيب .. ألف سلامة وما يشوف شر إن شاء الله .. ربنا يرجعه لأهله وأحبابه على خير إن شاء الله بصحة وعافية".

وعلق "شوبير" على الفيديو قائلا: "أخلاق الفرسان من جديد".

وكان "شوبير" أشاد "بآل الشيخ" بعدما تضامن مع الخطيب ضد اتهامات رئيس الزمالك ، واصفا ما يحدث بأنه "عيب وحرام".

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