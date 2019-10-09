استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الأربعاء، الموافق 9/10/2019، حالة من الاستقرار، في آخر تعاملات الأسبوع، وسجل متوسط سعر الدولار 16.22 جنيه، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذي كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه.

أسعار الدولار في البنك المركزي

16.2461

16.3691

اسعار الدولار في بنك مصر

16.23

16.33

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.23

16.33

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.23

16.33

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.24

16.34

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.24

16.34

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16?27

16.37

اسعار الدولار في بنك عودة

16.26

16.36