مقتل زعيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية

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لقي عاصم عمر زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية مصرعه في غارة أمريكية أفغانية نفذت الشهر الماضي، بحسب ما أعلنته المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان.

وقالت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان إن عمر مواطن باكستاني، وكان ملتحقًا بحركة طالبان.

وأضافت المديرية في تغريدة على حسابها في "تويتر": عمر قتل مع ستة آخرين في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، معظمهم باكستانيون في ولاية هلمند جنوب أفغانستان .

وكان عمر قد تزعم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية منذ تأسيسه عام 2014، إلى أن قتل في غارة في 23 سبتمبرعلى مجمع لطالبان في منطقة موسى قلعة بولاية هلمند.

وجاءت الغارة في إطار عملية ليل 22-23 سبتمبر، قامت خلالها الولايات المتحدة بغطاء جوي.


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