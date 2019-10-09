هنا الزاهد تحكى أسرارًا عن طلعت زكريا: "هيدخل الجنة"

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هنا الزاهد
هنا الزاهد

متابعات-علا خطاب

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انستجرام

وفاة

هنا الزاهد

طلعت ذكريا

عقب وفاة الراحل طلعت زكريا بساعات، نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جمعتها بطلعت زكريا، كانت التقطت في كتب كتابها على الفنان أحمد فهمي، وكتبت معبرة عن حبها الكبير له ومؤكدة أنه كان بمثابة والدها، فهو من قام بتربيتها.

وعبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قالت هنا: "دي آخر صورة أتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين، أنا فتحة الصورة دي من بدري وعايزة أقولك أنك ربنا هيدخلك الجنة يا أطيب خلق الله أنت ربيت 3 بنات وكأنك أبوهم أكتر".

أضافت: "أنا عايزة أقولك أني معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك. عمري مقولت أصلا تقريبا بابا غير ليك. كنت بجري عليك أول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما. فاكرة أول بيض أومليت وقولتلي أعملي مطعم "بالهنا و الشفاه" وأديتني 100 جنيه عشان تشجعني أطبخ. كنت دايما تقولي أنت هتبقى حاجة كبيرة وكنت بتشجعني. كنت فخور بيا لما اتخرجت وعيط اليوم ده".

اختتمت كلامها: "أنا عمري محسيت أنك مش أبويا اللي مخلفني. أنا مش مصدقة أني مش هشوفك تاني وأقولك زازي يا زازي.. نفسي ترجع وأقولك قد إيه أحنا بنحبك كلنا وأقولك أنك أعظم ممثل. أنا بحبك أوي ومكنتش أعرف أني بحبك أوي كده. هتوحشني يا أحن إنسان عرفته في حياتي. أرجو الدعاء".

وكان قد رحل طلعت زكريا عن عالمنا أمس، الثلاثاء ، عن عمر 58 عاما، بعد صراع مع المرض.


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دي اخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع ابويا و حبيبي و سندي اللي كبرت معاه سنين. انا فتحة الصورة دي من بدري و عايزة اقولك انك ربنا هيدخلك الجنة يا اطيب خلق الله انت ربيت 3 بنات و كأنك ابوهم و اكتر. انا عايزة اقولك اني معرفتش كلمة بابا غير و انا معاك. عمري مقولت اصلا تقريبا بابا غير ليك. كنت بجري عليك اول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما. فكرة اول بيض اوملين و قولتلي اعملي مطعم " بالهنا و الشفاه" و اديتني 100 جنيه عشان تشجعني اطبخ. كنت دايما تقولي انت هتبقى حاجة كبيرة و كنت بتشجعني. كنت فخور بيا لما اتخرجت و عيط اليوم ده. انا عمري محسيت انك مش ابويا اللي مخلفني. انا مش مصدقة اني مش هشوفك تاني و اقولك زازي يا زازي.. نفسي ترجع و اقولك قد ايه احنا بنحبك كلنا و ا قولك انك اعظم ممثل. انا بحبك اوي و مكنتش اعرف اني بحبك اوي كده. هتوحشني يا احن انسان عرفته في حياتي. ارجو الدعاء

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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