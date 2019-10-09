هنا الزاهد تحكى أسرارًا عن طلعت زكريا: "هيدخل الجنة"

عقب وفاة الراحل طلعت زكريا بساعات، نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جمعتها بطلعت زكريا، كانت التقطت في كتب كتابها على الفنان أحمد فهمي، وكتبت معبرة عن حبها الكبير له ومؤكدة أنه كان بمثابة والدها، فهو من قام بتربيتها.

وعبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قالت هنا: "دي آخر صورة أتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين، أنا فتحة الصورة دي من بدري وعايزة أقولك أنك ربنا هيدخلك الجنة يا أطيب خلق الله أنت ربيت 3 بنات وكأنك أبوهم أكتر".

أضافت: "أنا عايزة أقولك أني معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك. عمري مقولت أصلا تقريبا بابا غير ليك. كنت بجري عليك أول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما. فاكرة أول بيض أومليت وقولتلي أعملي مطعم "بالهنا و الشفاه" وأديتني 100 جنيه عشان تشجعني أطبخ. كنت دايما تقولي أنت هتبقى حاجة كبيرة وكنت بتشجعني. كنت فخور بيا لما اتخرجت وعيط اليوم ده".

اختتمت كلامها: "أنا عمري محسيت أنك مش أبويا اللي مخلفني. أنا مش مصدقة أني مش هشوفك تاني وأقولك زازي يا زازي.. نفسي ترجع وأقولك قد إيه أحنا بنحبك كلنا وأقولك أنك أعظم ممثل. أنا بحبك أوي ومكنتش أعرف أني بحبك أوي كده. هتوحشني يا أحن إنسان عرفته في حياتي. أرجو الدعاء".

وكان قد رحل طلعت زكريا عن عالمنا أمس، الثلاثاء ، عن عمر 58 عاما، بعد صراع مع المرض.