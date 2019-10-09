موسى: ترقبوا تعديل وزاري لا يعلمه إلا الرئيس

09 أكتوبر 2019 - 09:48 ص

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تعديل وزاري جديد قائلاً: "إنه من الوارد إجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة، ولكن توقيت التعديل يعلمه إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف موسي خلال برنامجه "علي مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن عدد الوزراء الذين سيتم تغييرهم ليس بالقليل بسبب المشاكل التي يواجهها الشعب مع وزارات مثل الصحة و التموين والتضامن.



وتابع، رئيس الوزراء يعمل بجد، وحديثه كان شفافًا وصارح النواب بالمشكلات التي واجهتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن وزيري الخارجية والري ورئيس الوزراء سيتواجدون في مجلس النواب غدًا لمناقشة أزمة سد النهضة.

