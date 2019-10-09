فيديو صادم لفنانة كويتية

09 أكتوبر 2019 - 09:55 ص

أثار مقطع فيديو للفنانة الكويتية فاطمة الصفي جدلا واسعا، وهي تتحدث بطريقة غير طبيعية.

وتسبب الفيديو في تساؤلات الجمهور، حيث ظهرت الصفي، وهي تتحدث على سناب شات ولكن بطريقة غريبة، حيث ظن البعض أنها ليست في حالتها الطبيعية.

بينما دافع عنها البعض قائلين إنها تعاني من حساسية مفرطة تجعلها تدخل في حالة تعب شديدة وشبه دوخة، بحسب قولهم.

فيما قامت الفنانة الكويتية بحذف الفيديو، بعد أن تسبب في انتقادات لاذعة، واضطرت فاطمة إلى بث يوميات وهي بشكل طبيعي محاولة إلى تهدئة الوضع، تاركة التعليق على الفيديو.