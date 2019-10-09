  • الأربعاء 09 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:40 ص
بحث متقدم
الداعية الإسلامي مبروك عطية

عطية: إحنا سبب الفقر

الدكتور يسري كامل، نائب مدير معهد القلب القومي

مدير معهد القلب: "الرئيس موصينا عليكم يا مصريين"

طليقة

طليقة ملك ماليزيا السابق تبيع خاتمها.. السبب صادم

الحلفاوى مدافعًا عن الفيشاوى: ليس حسابه

هذا ما قاله "الحلفاوى" عن اعتذار رئيس الزمالك

فاطمة الصفي

فيديو صادم لفنانة كويتية

موسى

موسى: ترقبوا تعديل وزاري لا يعلمه إلا الرئيس

هنا الزاهد

هنا الزاهد تحكى أسرارًا عن طلعت زكريا: "هيدخل الجنة"

عاصم عمر

مقتل زعيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية

الدولار

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

الراحل طلعت زكريا

أصعب ما طلبه الطبيب من أبناء طلعت زكريا في مرضه

فيديو صادم لفنانة كويتية

الصفحة الأخيرة

فاطمة الصفي
فاطمة الصفي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

اعتراف صادم من فنان كويتية عن رامز جلال

#

فيديو لـ كويتية شهيرة من داخل عيادة طبيب يثير ضجة

#

فيديو صادم لفنانة شهيرة.. شاهد ما فعلته بوجهها

#

شاهد.. إعلامية كويتية تستعرض مفاتنها في فيديو مثير

فيديو

سناب شات

صادم

فاطمة الصفي

أثار مقطع فيديو للفنانة الكويتية فاطمة الصفي جدلا واسعا، وهي تتحدث بطريقة غير طبيعية.

وتسبب الفيديو في تساؤلات الجمهور، حيث ظهرت الصفي، وهي تتحدث على سناب شات ولكن بطريقة غريبة،  حيث ظن البعض أنها ليست في حالتها الطبيعية.

بينما  دافع عنها البعض قائلين إنها تعاني من حساسية مفرطة تجعلها تدخل في حالة تعب شديدة وشبه دوخة، بحسب قولهم.

فيما قامت الفنانة الكويتية  بحذف الفيديو،  بعد أن تسبب في انتقادات لاذعة، واضطرت فاطمة إلى بث يوميات وهي بشكل طبيعي محاولة إلى تهدئة الوضع، تاركة التعليق على الفيديو.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلى يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك
» انتحار فتاة من الطابق الخامس بالدقى
» شوبير يواصل رسائله لـ"تركي آل الشيخ" .. فماذا قال؟
» كهربا يظهر مرتديا "تيشيرت أحمر" بعد عودته لمصر
» حملة تأديب لنجم "الأهلي": لن يلمس الكرة إلا بعد الاعتذار
» كيف علق "عادل إمام" على وفاة "طلعت زكريا"؟
» رد ناري من رانيا فريد شوقي على تصريحات مرتضى منصور
» تعليق صادم لابنة طلعت زكريا بعد وفاته
» حسام البدري: هذه رسالتي للجمهور المصري
» تفاصيل تعرض طفلة للتنمر بالمدرسة بسبب والدها "البواب"
» خبير يكشف الدور الصاعقة المصرية قبل حرب أكتوبر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف