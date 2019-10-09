هذا ما قاله "الحلفاوى" عن اعتذار رئيس الزمالك

09 أكتوبر 2019 - 09:57 ص

أعلن الفنان نبيل الحفاوى، انتهاء أزمته مع نادى الزمالك، بعدما قدم المستشار مرتضى منصور اعتذارًا له عبر برنامج الزمالك اليوم مساء أول أمس.

وكتب "الحلفاوى" عبر "تويتر"، المشكلة انتهت تمامًا الليلة الماضية بعد اعتذار في نفس البرنامج.. لم تستغرق أكثر من يوم واحد غمرني فيه وحتى الآن فيض محبة ومشاعر صادقة من إخوة أعزاء في أسرتي الفنية بما فيها النقابة.. وأيضًا من الأصدقاء الأعزاء على السوشيال ميديا"

وتابع فى تدوينة أخرى، من يتابعني يعرف تمامًا مدى احترامى لنادى الزمالك العريق ودعوتى لتشجيعه خارج المسابقة المحلية.. ودعوتي لأن تكون التراشقات والمداعبات الساخرة بيننا وبين رفيق العمر تحت سقف من المحبة كما تعودت مع أصدقائي الزملكاوية.