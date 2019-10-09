» انتحار فتاة من الطابق الخامس بالدقى

09 أكتوبر 2019 - 10:06 ص

أقدمت فتاة في العشرينيات من عمرها، على الانتحار بعد فترة طويلة عانت خلالها من أزمة نفسية ألمت بها، حاولت أسرتها علاجها في إحدى المصحات، لكن الحال لم يتبدل فقررت الفتاة الانتحار.

تلقى العميد محمد الطويل مأمور قسم شرطة الدقي، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو بدائرة المركز.

تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، توصلت إلى أن فتاة في العقد الثالث من العمر، أقدمت على الانتحار قفزًا من الطابق الخامس؛ بسبب مرورها بأزمة نفسية.

واستمع الرائد حسام العباسي معاون مباحث الدقي، إلى أقوال أسرتها ونفوا وجود شبهة جنائية في الوفاة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة.