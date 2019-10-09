مدير معهد القلب: "الرئيس موصينا عليكم يا مصريين"

09 أكتوبر 2019 - 10:15 ص



أثنى ياسر كامل مدير معهد القلب القومي، على القرار الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الانتهاء من قوائم الانتظار.



وقال "كامل"، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، قديمًا كان من الممكن أن يتوفي المريض قبل أن يأتي دوره في قوائم الانتظار، معقبا:" النهاردة الكلام دا بيحصلش عصره انتهي" .



وأضاف مدير مهد القلب: "دلوقتي بالكتير أسبوع المريض يجري له العملية الجراحية الخاصة به، حتي مريض القسطرة بنتصل به خلال يومين عشان يعمل العملية ، معقبا: "الرئيس موصينا عليكم يا مصريين ".

