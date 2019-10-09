» الأهلى يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك

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يواصل فريق الأهلي تدريباته، بدون الدوليين على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الزمالك المقبلة بالدورى.

وقرر الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة 48 ساعة، يومي الجمعة والسبت المقبلين على أن يستأنف الفريق مرانه من جديد يوم الأحد؛ استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

وحدد الجهاز الفني يوم الإثنين المقبل موعدًا لودية الفريق، لتجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على بعض العناصر العائدة من الإصابة التي لم تشارك في المباريات.

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