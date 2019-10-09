طليقة ملك ماليزيا السابق تبيع خاتمها.. السبب صادم

09 أكتوبر 2019 - 10:17 ص

قالت طليقة ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، أوكسانا فوفودينا، في تصريحات جديدة إنها باعت خاتم زواجها الملكي بسبب حاجتها إلى الأموال.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أوكسانا فوفودينا اضطرت لبيع خاتم زفافها، لتسديد تكلفة الفواتير الطبية في عيادة سويسرية، حيث خضعت للمتابعة الطبية؟، وذلك أثناء فترة حملها.

وأضافت: "لا يمكنني البوح بالسعر الذي تقاضيته نظير الخاتم لكنه أقل بثلاثة أضعاف من سعره الأصلي"، الذي تقول الصحيفة أنه يتجاوز 16 مليون روبل.

يذكر أن فويفودينا كانت قد ذكرت في وقت سابق أن زواجها انهار حين كانت في شهرها الرابع من الحمل، مشيرة إلى أنها اكتشفت ذلك من خلال الإنترنت، ولم يتصل بها أحد بشكل مباشر، وتصر على أنها لم تستلم أي وثائق رسمية بخصوص طلاقه.

وكان زفاف ملكة جمال موسكو السابقة والسلطان محمد الخامس قد جرى في نوفمبر عام 2018، واعتنقت أوكسانا الإسلام في أبريل من العام الجاري، وأضافت إلى اسمها الأصلي آخر هو ريحانة.