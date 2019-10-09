عطية: إحنا سبب الفقر

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الداعية الإسلامي مبروك عطية
الداعية الإسلامي مبروك عطية

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الفقر

ام بى سى مصر

مبروك عطية

أكد الداعية الإسلامي مبروك عطية، أنه يجب أن نبحث عن أسباب الفقر بمنتهى الموضوعية، قائلاً: "يا ريت ندور على أسباب الفقر الحقيقة".

وأضاف "عطية"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن الفقر من اختيار البني آدم بنسبة 99%، حيث لا يسعون وراء طرق القضاء عليه مثلما يفعل الطالب لينجح، معقبًا: "إحنا سبب الفقر".

وتابع "عطية"، الرسول عليه السلام كان يستعيذ بالله من الفقر، معقبا: "الرسول لا يستعيذ بالله من شيء إلا إذا كان شر".

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