» الماكينات الألمانية فى اختبار قوى أمام الأرجنتين وديا

09 أكتوبر 2019 - 10:42 ص

يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الألماني، في التاسعة إلا الربع على ملعب سيجنال إيدونا بارك، معقل فريق بوروسيا دورتموند، فى مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين للتصفيات القارية.

ويسعى المنتخب الألماني بقياده مدربه الوطني، يواكيم لوف، إلى تجربة أكتر عدد من اللاعبين قبل مواجهة إستونيا، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات يورو 2020، والتي يحتل فيها منتخب المانشافت صدارة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف فقط أمام منتخب أيرلندا الشمالية، صاحب نفس الرصيد من النقاط.

على الجانب الأخر، يدخل المنتخب الأرجنتيني مباراته الثانية فقط بعد بطولة كويا أمريكا 2019، والتي احتل فيها منتخب راقصو التانجو المركز الثالث.

وخاض منتخب الألبيسيليستي مباراة ودية وحيدة كانت أمام منتخب المكسيك، والتي حقق فيها منتخب الأرجنتين فوزًا ساحقاٌ برباعية نظيفة دون رد من جانب منتخب المكسيك، في المباراة التي أقيمت على ملعب ألادودومي في 11 من شهر سبتمبر الماضي .

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية أخرى يوم الأحد المقبل أمام نظيره الإكوادوري قبل انتهاء فترة التوقف الدولي.