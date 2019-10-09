الإبراشي: "الرئيس مش هيسيب مصر عطشانة"

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الإعلامي وائل الإبراشي
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الإخوان

الإبراشي

سد النهضة

أون إي

هاجم الإعلامي وائل الإبراشي، جماعة الإخوان المسلمين بشأن أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، قائلا: "سد النهضة دا بتاعنا إحنا، متتكلموش عن حاجة مش بتاعتكم، كفاية خيانتكم للبلد".

وأضاف "الإبراشي"، من خلال برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أنتم أصحاب أغبى اجتماع في التاريخ، الذي تم بين الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من السياسين على الهواء مباشرة حينها.

وتابع "الإبراشي": "الإخوان آخر ناس يتكلموا عن سد النهضة، يعنوا انتوا مش خايفين على مصر ولا جيشنا ولا حدودنا هتخافوا على مياه النيل، ابعدوا عن القضايا المتعلقة بأمننا القومي".

وواصل الإعلامي حديثه: "الإخوان أطلقوا شائعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تخلى عن حقوق مصر في المياه حتى تعود لأفريقيا مرة أخرى، الرئيس مش هيسيب مصر عطشانة".

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