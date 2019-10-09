سر تهديد "مرتضى" بالانسحاب من الدورى

09 أكتوبر 2019 - 10:55 ص

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بأنه سيتم تأجيل مباراته أمام النادي الأهلي بالدوري المصري، بسبب مباراة جينراسيون فوت السنغالي.

وأضاف "منصور"، خلال تصريحاته لن نخوض المباراة قبل مباراة جينراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، مشددا على موقفه مبررًا أن النادي الأهلي تم تأجيل العديد من مبارياته الموسم الماضي بداعي أنه لديه مباريات أفريقية.

وواصل قائلا: "المباراة سيتم تأجيلها رغم أنف الجميع"، مهددًا بالانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز، حال عدم تنفيذ طلباته.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري، مع تحمله نفقات طيران وإقامة الفريق السنغالى بالقاهرة.