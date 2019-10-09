وفاة فتاة وخطيبها من أعلى كوبري الجامعة.. السبب صادم

09 أكتوبر 2019 - 11:30 ص

روت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، وفاة فتاة وخطيبها أثناء التقاطهما صورة سيلفي أعلى كوبري جامعة القاهرة بمنطقة مصر القديمة، قائلة: "هناك نوع من أنواع الشغف والهوس بالميديا، يسمى التقاط الصور السيلفي".

وأضافت "منصور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، المذاع غبر فضائية "تن" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه يجب تقليل استخدام الموبايل والهوس به لأنه حالة من حالات الإدمان، كون الإدمان ناتج عن التعود على شيء ولا يستطيع الشخص الاستغناء عنه، مثل إدمان الموبيل أو إدمان الصور.

وتابعت: "الناس دي مش بتقدر مدى الخطورة، مش بتاخد درجة الحذر المطلوبة، مطلوب مننا نأخذ احتياطاتنا أثناء التقاط الصور سواء على الكباري أو المناطق الخطر لازم يكون فيه تأمين عشان الناس متغامرش في الغلط".