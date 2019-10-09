أميرة سعودية تقتحم مجال الإعلام.. وتشغل هذا المنصب

09 أكتوبر 2019 - 11:34 ص

بعد شهر على تسلمه لمهام عمله، أعلن فارس بن حزام المدير الجديد لقناة الإخبارية تعيين الأميرة السعودية غادة بنت عبد الله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة الإخبارية في قناة.

وأجرى المدير الجديد للقناة السعودية الحكومية بعض التعديلات في المناصب في قطاعات العمل في القناة، والتي تضمنت تعيين الأميرة غادة بنت عبد الله آل سعود رئيسة لوحدة المتابعة، وكذلك تعيين ماهر محمد القضيب مديرًا لإدارة الأخبار، ومقبل لافي السلمي مديرًا لإدارة الاقتصاد، وزهران عبد الرحمن الزهراني مديرًا للمراسلين والمكاتب الداخلية والخارجية.

كما تم تكليف محمد سلمان الحربي بإدارة الإعلام الجديد، وحامد محمد العتيبي بإدارة القسم الرياضي، وعبد الرحمن صالح الدويس رئيسًا لقسم الجودة.

وأصدر أيضًا فارس بن حزام بصفته مسئول الشئون الإخبارية في هيئة الإذاعة والتلفزيون قرارًا بتعيين أحمد محمد آل شرهان رئيسًا لتحرير أخبار القناة السعودية.

واعتبرت الصحف السعودية القرارات أوسع سلسلة تغييرات في تاريخ القناة، وذلك سعيا لتطوير العمل في القناة وتحقيق خطط الوزارة في جعل وسائل الإعلام الحكومية منافسة للقطاع الخاص الذي يستحوذ على نسب مشاهدة ومتابعة كبيرة تتجاوز حدود المملكة.