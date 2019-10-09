خطوة جديدة في إجراءات تسليم البشير للمحاكمة الدولية

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مطالبات

البشير

لاهاى

قبلت المحكمة الدستورية بالسودان شكلاً عريضة تقدمت بها منظمة إنهاء الإفلات من العقاب بمسألة تسليم البشير إلى المحكمة الدولية في لاهاي، فى قضية تسليم قياديين في حزب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية إلى الواجهة من جديد.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح إن مجلس الوزراء الانتقالي سيناقش فى وقت لاحق القرار الذى ستصدره المحكمة الدستورية فى بشأن تلك العريضة التى تقدمت بها منظمة (إنهاء الإفلات من العقاب) (غير حكومية)، وقبلتها المحكمة الدستورية شكلا.

وقال صالح إن الحكومة ستنتظر ما يسفر عنه قرار المحكمة الدستورية والجهات العدلية والقانونية لتتخذ الموقف المناسب بشأن تسلم المطلوبين للمحكمة الدولية.

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