فيديو صادم لطيار ومساعدته.. تسبب فى طردهما من العمل

09 أكتوبر 2019 - 11:55 ص

انتشر مقطع فيديو بين طيار ومساعدته، تسبب في طردهما من العمل.

ويظهر الفيديو طيارا أمريكيا، ومساعدته في العمل بشركة خطوط ربابليك الجوية، حيث تبادلال الضرب واللكمات على متن الطائرة، في أثناء التوقف وقبيل صعود الركاب في مطار دنفر الدولي بولاية كولورادو.

وقررت الشركة طرد الطيّار ومساعدته من العمل، بسبب الإساءة إلى سمعة الشركة بعد تسريب الفيديو إلى منتدى الطيران.

وبحسب قناة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية، حدثت الواقعة يوم 14 سبتمبر الماضي، عقب هبوط الطائرة بمطار دنفر، وسجّلتها كاميرات المراقبة في نهاية الممر الذي يقود الركاب إلى باب الطائرة.

وبثّ الفيديو منتدى "فلاير توك" المتخصّص في أخبار وقضايا الطيران، حيث يظهر الطيّار وليام توماس؛ 36 عاما، وهو يتبادل الضرب واللكمات مع مساعدته ماريسا سبورار؛ 29 عاما.

كما يكشف الفيديو لحظة توّه سبورار؛ نحو الطيار، وصفعه على وجهه، ما دفع الطيّار توماس إلى ضربها في بطنها، وتوجيه لكمة لها في الوجه وأخرى على جانب الرأس، وبعدها غادرت سبورار المكان واتصلت الشرطة.

وبحسب التقرير فإن الشرطة ألقت القبض على الطيّار ومساعدته، وقامت الشركة بتأجيل الرحلة إلى اليوم التالي.

وكشفت التحقيقات، عن قصة حب حدثت بين الطيّار ومساعدته، وبعدما انتهت القصة بدأت المشكلات بينهما، وكان آخرها يوم الواقعة.