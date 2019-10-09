رجل أعمال شهير: "السيسي عمكم"

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تويتر

السيسي

أشرف السعد

كالعادة، أثار رجل الأعمال الشهير أشرف السعد، الجدل، بتغريداته عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، وذلك بتعليقاته غير المتوقعة على الأحداث الجارية في البلاد وغيرها، وكان آخرها رده على منتقدي النظام في الخارج، حيث علق:"السيسي عمكم وحارق دمكم".

وكتبت أشرف السعد، في تغريدته، أمس الثلاثاء، قائًلا: "أيوه بعنا تيران وصنافير وبعنا النيل وخفنا وأفرجنا عن السوداني والأردني وبنبني قصور واللي بيفتح بوقه بيتحبس وحسن نافعة مظلوم وحبسناه وبنعمل كفتة فى الجيش وبنبيع طماطم كمان وخيار وبنحضر لصفقة القرن وهاننفخ #الجزيرة وال بيمولها و#السيسي_عمكم_وحارق_دمكم وأعلى مافى خيلكم أركبوه".

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات كالآتي: "يا صباح الفل هو كده واللى مش عاجبه يفارقنا.. وتحيا أم الدنيا. ويحيا الفارس، "ماشي يا حاج ارجع بقي مصر واتكلم منها"،"انفخ".

وجدير بالذكر أن أشرف السعد هو رجل أعمال مصري مقيم بلندن، كانت الحكومة المصرية قد فرضت الحراسة على ممتلكاته لمدة 15 عامًا.


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