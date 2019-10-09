» باقة ورد مسروقة لخطيبته.. شاب يواجه 7 سنوات سجن

في حادثة غريبة من نوعها، يواجه شاب عمره 19 عاما عقوبة السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات بسبب سرقته باقة زهور ثمنها 156 دولارا من أجل تقديمها لحبيبته.

وتبدأ القصة، عندما الشاب السيبيري لمحل بيع ورود طالبا باقة لحبيبته، وبعدما جهزها له البائع تظاهر بأنه يقوم بفحصها للتأكد من إعجاب حبيبته بها ثم هرب بها.

في المقابل، قام البائع بإبلاغ الشرطة التي قامت بإلقاء القبض على الشاب الذي اعترف بفعلته، مؤكداً أنه كان يحاول مصالحة حبيبته بعد خلاف نشأ بينهما وأنها رفضت اعتذاره فأخذ الباقة عائداً إلى منزله.

ووفقًا لقانون سيبيريا فإن الشاب الذي تم التحفظ عليه معرض للسجن لمدة 7 سنوات جراء تلك الجريمة.