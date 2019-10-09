  • الأربعاء 09 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:00 م
بحث متقدم
طلعت زكريا

تشييع جثمان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية

كاف

«كاف» يغرم «الجبلاية» 5 آلاف دولار

ارشيف

«المركزى للإحصاء»: 100 مليار جنيه ودائع توفير البريد

الميدان

بعد افتتاحه.. ميدان أم كلثوم يتحول لـ"حمام سباحة"

الملك سلمان

بشرى سعودية لدول العالم: انتظروا هذا الموعد

أشرف السعد

رجل أعمال شهير: "السيسي عمكم"

البشير

خطوة جديدة في إجراءات تسليم البشير للمحاكمة الدولية

الفيديو

فيديو صادم لطيار ومساعدته.. تسبب فى طردهما من العمل

صورة من الواقعه

وفاة فتاة وخطيبها من أعلى كوبري الجامعة.. السبب صادم

غادة بنت عبدالله

أميرة سعودية تقتحم مجال الإعلام.. وتشغل هذا المنصب

بشرى سعودية لدول العالم: انتظروا هذا الموعد

الحياة السياسية

الملك سلمان
الملك سلمان

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

أميرة سعودية تقتحم مجال الإعلام.. وتشغل هذا المنصب

#

وزير النقل: وصول أول دفعة جرارات جديدة للسكة الحديد في هذا الموعد

#

تحذيرات سعودية وإماراتية خطيرة من هذا الأمر

#

سفينة سعودية تحمل هذا الشيء للسودان

السعودية

أمين الناصر

نوفمبر القادم

أ{امكو

قال المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، إن الشركة في طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية نوفمبر القادم.

وأضاف خلال مؤتمر النفط والمال في لندن، أن إنتاج النفط يبلغ 9.9 مليون برميل يوميًا في أكتوبر الحالي.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن الرئيس التنفيذي لأرامكو قال إن غياب العزم الدولي لاتخاذ إجراء ملموس، ربما يشجع مهاجمين وبالفعل يعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر".

وكانت طائرات مسيرة وصواريخ قد استهدفت منشأتي خريص وبقيق النفطيتين التابعتين لشركة أرامكو السعودية، في هجوم أعلنت عنه جماعة "أنصار الله" اليمنية، إلا أن دولا عدة وجهت اللوم إلى إيران عن الاعتداء الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» كيم كاردشيان: أحلم بالعشاء مع هذه الشخصية
» باقة ورد مسروقة لخطيبته.. شاب يواجه 7 سنوات سجن
» فنانة شهيرة تظهر عارية.. وتعلق: "دايمًا أنيقة"
» الماكينات الألمانية فى اختبار قوى أمام الأرجنتين وديا
» الأهلى يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك
» انتحار فتاة من الطابق الخامس بالدقى
» شوبير يواصل رسائله لـ"تركي آل الشيخ" .. فماذا قال؟
» كهربا يظهر مرتديا "تيشيرت أحمر" بعد عودته لمصر
» حملة تأديب لنجم "الأهلي": لن يلمس الكرة إلا بعد الاعتذار
» كيف علق "عادل إمام" على وفاة "طلعت زكريا"؟
» رد ناري من رانيا فريد شوقي على تصريحات مرتضى منصور

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:06 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف