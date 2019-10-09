بشرى سعودية لدول العالم: انتظروا هذا الموعد

09 أكتوبر 2019 - 12:27 م

قال المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، إن الشركة في طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية نوفمبر القادم.

وأضاف خلال مؤتمر النفط والمال في لندن، أن إنتاج النفط يبلغ 9.9 مليون برميل يوميًا في أكتوبر الحالي.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن الرئيس التنفيذي لأرامكو قال إن غياب العزم الدولي لاتخاذ إجراء ملموس، ربما يشجع مهاجمين وبالفعل يعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر".

وكانت طائرات مسيرة وصواريخ قد استهدفت منشأتي خريص وبقيق النفطيتين التابعتين لشركة أرامكو السعودية، في هجوم أعلنت عنه جماعة "أنصار الله" اليمنية، إلا أن دولا عدة وجهت اللوم إلى إيران عن الاعتداء الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.