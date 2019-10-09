» كيم كاردشيان: أحلم بالعشاء مع هذه الشخصية

09 أكتوبر 2019 - 12:38 م

كشفت كيم كاردشيان، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، عن رغبتها، في تناول العشاء مع الناشطة السويدية المناصرة لقضايا المناخ، غريتا تونبري، التي قالت لزعماء العالم في افتتاح مؤتمر بالأمم المتحدة الشهر الماضي إنهم سرقوا طفولتها "بكلمات جوفاء".

وأوضحت "كاردشيان" خلال تصريحات صحفية إلى أن تونبري "فتاة مذهلة جسورة بها من الشجاعة ما يجعلها تقف أمام هؤلاء الكبار الذين يمكن أن يبثوا الرعب في النفوس. نحتاج أن نكون بمثل هذا الانفتاح والصدق".

واستطردت: "تغير المناخ مشكلة خطيرة"، معربة عن رغبتها في التحدث مع والدي تونبري وفي أن تشاركها أفكارها باعتبارها من المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي.