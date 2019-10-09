  • الأربعاء 09 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:00 م
بحث متقدم
طلعت زكريا

تشييع جثمان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية

كاف

«كاف» يغرم «الجبلاية» 5 آلاف دولار

ارشيف

«المركزى للإحصاء»: 100 مليار جنيه ودائع توفير البريد

الميدان

بعد افتتاحه.. ميدان أم كلثوم يتحول لـ"حمام سباحة"

الملك سلمان

بشرى سعودية لدول العالم: انتظروا هذا الموعد

أشرف السعد

رجل أعمال شهير: "السيسي عمكم"

البشير

خطوة جديدة في إجراءات تسليم البشير للمحاكمة الدولية

الفيديو

فيديو صادم لطيار ومساعدته.. تسبب فى طردهما من العمل

صورة من الواقعه

وفاة فتاة وخطيبها من أعلى كوبري الجامعة.. السبب صادم

غادة بنت عبدالله

أميرة سعودية تقتحم مجال الإعلام.. وتشغل هذا المنصب

كيم كاردشيان: أحلم بالعشاء مع هذه الشخصية

الصفحة الأخيرة

كيم كارداشيان تكشف نوع مولودها المنتظر
كيم كارداشيان تكشف نوع مولودها المنتظر

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

هذه ذكريات "ميسي" مع أول كرة ذهبية

#

فنانة شهيرة تتوعد زوجها بسبب "كيم كاردشيان"

#

قلبك بأمان مع هذه الأطعمة

#

علقة ساخنة لوالدة كيم كاردشيان علي يد حراس ابنتها

بريد

مال

مركزى لللحصاء

كشفت كيم كاردشيان، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، عن رغبتها، في تناول العشاء مع الناشطة السويدية المناصرة لقضايا المناخ، غريتا تونبري، التي قالت لزعماء العالم في افتتاح مؤتمر بالأمم المتحدة الشهر الماضي إنهم سرقوا طفولتها "بكلمات جوفاء".

وأوضحت "كاردشيان" خلال تصريحات صحفية إلى أن تونبري "فتاة مذهلة جسورة بها من الشجاعة ما يجعلها تقف أمام هؤلاء الكبار الذين يمكن أن يبثوا الرعب في النفوس. نحتاج أن نكون بمثل هذا الانفتاح والصدق".

واستطردت: "تغير المناخ مشكلة خطيرة"، معربة عن رغبتها في التحدث مع والدي تونبري وفي أن تشاركها أفكارها باعتبارها من المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» كيم كاردشيان: أحلم بالعشاء مع هذه الشخصية
» باقة ورد مسروقة لخطيبته.. شاب يواجه 7 سنوات سجن
» فنانة شهيرة تظهر عارية.. وتعلق: "دايمًا أنيقة"
» الماكينات الألمانية فى اختبار قوى أمام الأرجنتين وديا
» الأهلى يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك
» انتحار فتاة من الطابق الخامس بالدقى
» شوبير يواصل رسائله لـ"تركي آل الشيخ" .. فماذا قال؟
» كهربا يظهر مرتديا "تيشيرت أحمر" بعد عودته لمصر
» حملة تأديب لنجم "الأهلي": لن يلمس الكرة إلا بعد الاعتذار
» كيف علق "عادل إمام" على وفاة "طلعت زكريا"؟
» رد ناري من رانيا فريد شوقي على تصريحات مرتضى منصور

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:06 م

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:06

  • مغرب

    17:36

  • عشاء

    19:06

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف