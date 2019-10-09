بعد افتتاحه.. ميدان أم كلثوم يتحول لـ"حمام سباحة"

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إفتتاح

المنصورة

حمام سباحة

ميدان أم كلثوم

انتشرت حالة من السخرية بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من افتتاح ميدان أم كلثوم بالمنصورة بمحافظ الدقهلية.

وتداول رود موقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور لأطفال حول تمثال أم كلثوم يقومون بالسباحة داخل النافورة التي تم إنشاؤها حول التمثال.

وتسببت الصور في حالة من الغضب عقب تحول الميدان إلى حمام سباحة، حيث  يقوم الأطفال بالاستحمام بداخله.

وشهدت مواقع التواصل جدلاً كبيرًا بسبب كتابة اسم الشركة المطورة للميدان بخط كبير وضخم حول التمثال وتجاهل اسم الميدان نهائيا.

وكان الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، قد افتتح ميدان أم كلثوم بالمنصورة بعد التطوير في ذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيدة.


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