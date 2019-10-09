«المركزى للإحصاء»: 100 مليار جنيه ودائع توفير البريد

09 أكتوبر 2019 - 12:39 م

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قيمة المبالغ المودعة بالشيكات البريدية والتى بلغت 132.3 مليار جنيه عام 2018/ 2019 مقابل 109.1 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 21.2?.

وأشار الجهاز، في إحصائية بمناسبة اليوم للعالمى للبريد الذي يوافق 9 أكتوبر من كل عام، ويوافق تاريخ تأسـس الإتحاد البريدي العالمي الذي أنشئ عام 1874 ويعتبر المنتدي الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول، أن قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية في مصر بلغت 78.3 مليار جنيه عام 2018 / 2019 مقابل 74.0 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 5.8%.

وبلغت قيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 100.4 مليار جنيه عام 2018 / 2019 مقابل 101.2 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بانخفاض بلغ نسبته 0.8%.

وبلغت قيمـة الطوابع المباعـة والنمـاذج بالوحدات البريديــة 247.3 مليـون جنيه عام 2018 / 2019 مقابل 200.9 مليون جنيه عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 23.1%.

كما بلغ عدد المراسلات الداخلية المسجلة بالوحدات الحكومية 28.0 مليون نموذج عام 2018 / 2019 مقابل 29.1 مليون نموذج عام 2017 / 2018 بانخفاض بلغ نسبته 3.8 %.

وبلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية 3981 مكتب عام 2018/ 2019 مقابل 3958 مكتب عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 0.6 %.

وبلغ عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني التي تؤدي خدمة على مستوى الجمهورية 2381 وحدة عام 2018/ 2019 مقابل 1720 وحدة عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبتها 38.4 % وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.