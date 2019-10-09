«كاف» يغرم «الجبلاية» 5 آلاف دولار

09 أكتوبر 2019 - 12:43 م

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تغريم اتحاد الكرة 5 آلاف دولار، بسبب عدم إبلاغ الجبلاية لمسئولى كاف بوجود مديونية سابقة على ناديى الزمالك والمصرى للاعبين سابقين.

وأرجع "كاف" أسباب غرامته لعدم إخطاره من قبل اتحاد الكرة بوجود مديونيات سابقة على الزمالك والمصري، وطلب كاف إرسال تقرير جديد لتوضيح موقف الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية، كما تأكد سلامة الأوراق الخاصة بناديي الأهلي وبيراميدز، إلى جانب إنهاء النادى المصرى لمديونياته خلال الأيام القليلة الماضية.

ويمثل الأهلى والزمالك مصر فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يلعب بيراميدز والمصري ببطولة الكونفدرالية.