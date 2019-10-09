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مروع.. كلاب تنهش جثة رسام شهير

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كلاب
كلاب

عبد القادر وحيد- متابعات

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جثة

اسبانيا

بيكاسو

كلاب

الرسام

كان يقيم في بيت منعزل خارج قرية سكانها أقل من 5000 في مقاطعة Lugo المطلة على الأطلسي بأقصى الشمال الغربي الإسباني.

اشتهر بـ"بيكاسو الغاليثي" لأن أسلوبه بالرسم التكعيبي، كأسلوب مواطنه الراحل الشهير بابلو بيكاسّو، ولأنه منحدر من منطقة Galicia الذاتية الحكم.

غاب طوال الأسبوعين الماضيين عن أعين الأهالي، وافتقده بشكل خاص سائق تاكسي اعتاد أن يقله بسيارته كل أسبوع إلى بلدة مجاورة ليزور معارف له فيها، فاتصل السائق بقيّمين على البلدية ممن مضى بعضهم إلى منزله وسط مزرعة يملكها ويربي فيها مجموعة كلاب، مع حصانين كان يرعاهما.

وبحسب ما نشرته العربية نت فإن وسائل إعلام إسبانية، أنه تم قرع باب الرسام الشهير ودق الجرس، لكن أحدا لم يفتح ولم يجب.

بحثوا في المزرعة وجوارها، ولم يجدوه أيضا، لذلك عادوا إلى البيت وفتحوا بابه بطريقتهم، وفيه وجدوا الرسام جثة مضرجة وملطخة بالدم، مليئة بآثار العضّ والنهش العنيف، ومنزوع منها أحد ذراعيها المتآكل بكامله تقريبا، فأجمعوا بعد انطباع سريع على استنتاج بديهي، ملخصه دموي ومرعب.

ويبلغ الفنان 80 سنة، حيث قضى قتيلا بمخالب وأنياب الصديق الأكبر والأكثر وفاء للإنسان بين الحيوانات، وهي الكلاب التي كان يربيها وتعيش معه في المزرعة.

بينما وصفت الشرطة التي تسلمت أمر التحقيق، مقتله بعبارة "حادث عنف شديد" وأحالت جثته إلى التشريح، فلم تشأ الإدلاء بأي استنتاج قبل الانتهاء من تحرياتها، وسط اعتقاد أبداه رئيس بلدية قرية Fiol التي يقيم الرسام خارجها، من أنه قد يكون تعرض لنوبة قلبية توفي على أثرها قبل أسبوعين، من دون أن يدري أحد بوفاته.

وعندما بقيت الكلاب أياما من دون أن تقتات شيئا تسد به الجوع، لذلك لم تجد أمامها سوى السهل الممتنع لتتناول ما يبقيها منه على قيد الحياة، وهي جثة الرسام الشهير.


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