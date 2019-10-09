مصورة كفيفة تحلم بجلسة تصوير لـ"صلاح"

09 أكتوبر 2019 - 01:28 م

اقتحمت فتاة معاقة بصريًا مجال التصوير، معتمدة على قلبها وإحساسها رغم أنها لم تشاهد بعينيها قط.

وتعرفت الفتاة على ورشة تصوير للمكفوفين، فخصصت جزءًا من وقتها، للتخطيط لمشاريع أخرى متعلقة بالكاميرا ومجال الإعلام، على رأسها إجراء لقاءات مع مشاهير لبث رسائل إيجابية للشباب.

ومن أحلامها تخصيص جلسة تصوير لنجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح.

وتحاول التواصل أيضًا مع الشركات الكبرى المُصنعة للكاميرات، ليضيفوا تعديلات تساعد المكفوفين على التعامل بسهولة مع تلك الأجهزة.